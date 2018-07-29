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воскресенье, 29 июля 2018 14:09

Кум Путина вступил в партию Рабиновича

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Кум Путина вступил в партию Рабиновича
Медведчук будет заниматься "миром с РФ". Фото: glavnovosti.com

Кум президента РФ Владимира Путина политик Виктор Медведчук принял приглашение вступить в партию Вадима Рабиновича "За жизнь" и возглавить направление "восстановлению мира" с Россией

Народный депутат и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович сообщил об этом в эфире телеканала "Украина".

"Украинцы предложили, чтобы Виктор Медведчук возглавил направление по восстановлению мира с Россией, возобновление переговоров с СНГ", - заявил он.

Лидер "За жизнь" сказал, что предлагает провести референдум на тему, какую страну строить.

"Мы предлагаем швейцарский тип. Швейцарию Восточной Европы - независимое, нейтральное, внеблоковое государство", - заявил Рабинович.

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Пресс-служба Медведчука также сообщила, что тот принял предложение Рабиновича.

"Я поддерживаю программу, цели и задачи партии" За жизнь "- партии мира и созидания, которую, уверен, поддержат и миллионы украинский. Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и искренне благодарю его и всем, кто выразил мне доверие, проголосовал за мою кандидатуру" , - заявил Медведчук.

"Мир на Донбассе, восстановление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ - вот ключевые задачи, которые стоят перед Украиной, перед всеми нами", - добавил он.

Президент России Владимир Путин навязал своего кума Виктора Медведчука на переговоры в Минске. Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

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