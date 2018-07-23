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понедельник, 23 июля 2018 11:01

Медведчука навязал Путин - переговорщик

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Медведчука навязал Путин - переговорщик
Кум Путина Виктор Медведчук в Минске - с подачи Кремля, говорит представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко. Фото: открытые источники

Президент России Владимир Путин навязал своего кума Виктора Медведчука на переговоры в Минске.

Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в интервью "Українська правда"

"Фамилия Медведчука впервые прозвучала во время телефонных переговоров в июле 2014-го между Ангелой Меркель и Порошенко. Она назвала фамилию того, кто, по ее мнению, мог бы о чем-то говорить с Путиным. Очевидно, что она это сделала с подачи Путина", - сказала Геращенко.

На переговорах по освобождению украинских заложников нужен тот, "кто имеет прямой контакт с Путиным и с представителями ОРДЛО", отметила она.

В тоже время в телефонных переговорах с Порошенко Путин не придерживается своего слова, рассказала Геращенко.

"Телефонный контакт с Путиным президент Украины ради освобождения заложников имеет, но мы имеем и "результаты" слова Путина. Когда, например, во время последних телефонных разговоров дважды договорились, что будет доступ уполномоченного по правам человека, гуманитарной обмен визитами и доступ к политзаключенным.

Госпожа Денисова в рамках этих договоренностей 2 недели находилась в РФ, половину Сибири проехала. Ее не допустили. Это стоимость слова Путина", - сказала она.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.

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23
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