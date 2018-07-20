В Днепре, Запорожье и Одессе появилась политическая реклама с Григорием Суркисом

Суркис выступает под брендом "Украинский выбор". Фото: Facebook

В Днепре, Запорожье и Одессе появились рекламные плакаты с бизнесменом Григорием Суркисом.

Соответствующие фото разместил блогер и волонтер из Мариуполя Ярослав Матюшин.

Примечательно, что реклама Суркиса забрендирована партией "Украинский выбор", которую возглавляет Виктор Медведчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Григорий Суркис довел Запорожьеоблэнерго до нищеты

"Встречайте. Давний друг Медведчука и бессменный директор ФК "Динамо" - Григорий Суркис. Человек, которому можно смело накидать благодарностей в шапку за то печальное состояние украинской национальной сборной, в котором она сейчас находится. Человек, который превратил украинский футбол в олигархобол, когда клубы не развивают культуру спорта, но являются предметом померяться в среде богатых людей", - так выразил Матюшин свое удивление и возмущение наружной рекламой с портретом Суркиса.

Напомним, НАБУ расследует коррупционную схему с участием Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго, по итогам которой государство потеряло более 0,5 млрд грн. По версии следствия, на махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Суркисы, владельцы клуба Динамо, заработали сотни миллионов гривен.