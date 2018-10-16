Кум Путина стал влиятельным, это стыдно - журналист

Виктор Медведчук - рука Путина, говорит журналист Юлия Мостовая. Фото: открытые источники

Кум президент РФ Владимира Путина Виктор Медведчук сегодня стал влиятельной фигурой. Это стыднейшее обстоятельство для страны и власти. Об этом сказала главный редактор еженедельника "Дзеркало тижня" Юлия Мостовая в интервью Дмитрию Гордону.

"Это враг. Медведчук совершенно искренне ненавидит все украинское.

У него под пальцами партии, каналы, СМИ, радикализированные организации. Это очень комплексный человек.

Медведчук на сегодняшний день - это влиятельная фигура. Это стыднейшее обстоятельство. Это обстоятельство возникло из-за несистемности, жадности, инфантильности и непрофессионализма. Я не помню его таким крепким. Он рука Путина и потоками управляет самостоятельно", - сказала Юлия Мостовая.

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Ранее Виктор Медведчук заявлял, что хочет в составе партии "За життя" попасть в Верховную Раду.