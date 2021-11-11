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четверг, 11 ноября 2021 14:26

Кум Путина попал в реестр должников

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Подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук находится в реестре должников Министерства юстиции.

Сайт сообщает о взыскании средств с Медведчука.

 

Средства взимает Оболонский отдел государственной исполнительной службы в городе Киеве Центрального межрегионального управления Минюста.

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"Догоняет Медведчука харьковское издательство "Виват". Медведчук пытался засудить издательство за книгу о Василии Стусе, но в итоге проиграл апелляцию, не пошел в Верховный суд и теперь должен 440 тысяч гривен компенсировать издательству (издержки на правовую помощь и судебный сбор)", - написал бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

В марте Киевский апелляционный суд отменил запрет на распространение книги "Справа Василя Стуса".

Два года назад Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги.

В 1980 году Василия Стуса приговорили к тюремной ссылке. Тогда советские власти назначали поэту адвокатом Медведчука.

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