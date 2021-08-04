Кулебу и Ермака отправили в Вашингтон

Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак приехали в Вашингтон готовить визит Зеленского. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак приехали в Вашингтон, чтобы подготовить официальный визит президента Владимира Зеленского.

Должны встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками, сообщил Дмитрий Кулеба в Facebook.

Сам Зеленский прибудет 30 августа. Он является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Джо Байдена.

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"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - добавляет глава МИД Украины.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи обсудят три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны на Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов