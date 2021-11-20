Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента

Высказывания президента Болгарии Румена Радева о Крыме нанесли удар дружеским украинско-болгарским отношениям.
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - указал. Кулеба.
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Ранее Радев назвал Крым российской территорией и отказался это опровергать.
Президент Болгарии Румен Радев не стал опровергать свои сова об оккупированном Крыму. "Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Анексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и в настоящее время Крым является российским", - сказал Радев журналистам.
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