Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента

Министр указал, что заявления президента вредят украинско-болгарским отношениям. Фото: Reuters

Высказывания президента Болгарии Румена Радева о Крыме нанесли удар дружеским украинско-болгарским отношениям.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - указал. Кулеба.

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Ранее Радев назвал Крым российской территорией и отказался это опровергать.

Президент Болгарии Румен Радев не стал опровергать свои сова об оккупированном Крыму. "Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Анексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и в настоящее время Крым является российским", - сказал Радев журналистам.