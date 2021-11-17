Кулеба впервые прокомментировал предложение размещать мигрантов в Украине

Украина не получала официальные обращения. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение размещать мигрантов в Украине.

Считает, что немецкий депутат Нильс Шмид и другие политики должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС, сказал он в эфире телеканала "1+1".

На официальном уровне никаких предложений Украина не получала.

"Вообще лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами Европейского Союза, тогда мы будем полностью координировать свои усилия и совместно нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией", - сказал Кулеба.

Он призвал немецких депутатов содействовать этому.

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"Тогда будем обмениваться мнениями. А пока никаких советов нам давать не надо", - подытожил министр.

10 ноября эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть мигрантам контролируемый путь в Польшу, а затем доставить в Украину.