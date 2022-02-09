Кулеба возглавил Киевскую ОГА - указ президента

Алексей Кулеба назначен главой Киевской областной государственной администрации. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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До этого Алексей Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента, Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала", - говорится в сообщении.

12 января сразу несколько СМИ распространили информацию о том, что Кулеба является главным претендентом на пост главы Киевской городской государственной администрации, если примут закон о столице. Чиновника назвали компромиссной фигурой между Офисом президента и нынешним главой КГГА, мэром Киева Кличко.

Кулеба опроверг слухи.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА.