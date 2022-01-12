Кулеба отреагировал на слухи о возможном назначении на место Кличко

Кулеба убеждает, что не имел никаких разговоров по поводу должностей. Фото: facebook.com/Алексей Кулеба

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба опроверг слухи о возможном назначении главой КГГА.

Никаких разговоров ни с кем о назначении на другую должность у чиновника не было, написал он 12 января в Facebook.

"Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочитал много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что находится на рабочем месте и выполняет свои должностные обязанности.

"Выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко. Прошу средства массовой информации осторожнее относиться к непроверенной информации", - добавил Кулеба.

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12 января сразу несколько СМИ распространили информацию о том, что Кулеба является главным претендентом на пост главы Киевской городской государственной администрации, если примут закон о столице. Чиновника назвали компромиссной фигурой между Офисом президента и нынешним главой КГГА, мэром КиеваКличко.