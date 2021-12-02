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Кулеба удовлетворен ответом НАТО на призыв сдержать Россию

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Кулеба удовлетворен ответом НАТО на призыв сдержать Россию
Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России. Фото: dw.com

Министра иностранных дел Дмитрий Кулеба устраивает реакция стран НАТО на призыв Украины помочь в борьбе с агрессией России.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Риге, передает Укринформ.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере и, второе, посылать четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, в-третьих, работать над санкциями. На всех этих трех треках проходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал. Этот ответ коллег меня устраивает. Мы продолжим работать с ними над формированием этого сдерживающего пакета", — сказал министр.

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Кулеба проинформировал о двух направлениях сотрудничества с Альянсом.

"Первый трек – это то, что НАТО может сделать как целостный Альянс. Второй трек – это то, что каждый член НАТО может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. И мы очень благодарим генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его принципиальную позицию. Он постоянно призывает государства-членов Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне", — добавил Кулеба.

Украина обсуждает с каждой страной конкретный вклад в пакет сдерживания. Кулеба также рассказал о механизмах НАТО, в которых Украина участвует

"Они касаются и оборонных закупок, и кибербезопасности, и противодействия гибридным угрозам, где мы работаем с Альянсом сейчас над тем, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", — резюмировал глава МИД.

В среду, 1 декабря, Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных у украинских границ.

С такой просьбой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел стран НАТО на саммите в латвийской столице Риге.

Они собрались, чтобы обсудить, как реагировать на наращивание российских войск у границ Украины и предотвратить потенциальную агрессию против Украины.

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