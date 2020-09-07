Кулеба связал срыв режима прекращения огня на Донбассе с местными выборами

Кулеба ждет разговора с Лавровым после обстрелов и гибели украинского воина на Донбассе. Фото: Тарас Подолян

Срыв российским врагом режима прекращения огня на Донбассе состоялся во время начала кампании местных выборов. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

"У нас с Российской Федерацией две войны - одна горячая, вооруженная. Другая - дипломатическая. У меня впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала российская партия вооруженной войны. Именно сейчас это происходит после начала избирательной кампании в Украине. У нас есть политические силы, которым в рамках кампании любая плохая новость с востока добавляет баллов. И накануне встречи советников и министров. Потому что это повышение ставок, изменение атмосферы, тех вопросов, которые нужно обсуждать. Опять должны откатиться в вопросе безопасности, ведь они нарушены", - сказал глава МИД.

Встреча советников министров "нормандской четверки" остается в графике, рассказал Кулеба.

"К ней Украина очень тщательно готовится. И безусловно гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, который будет очень жестко оговорен", - сказал министр.

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Западные партнеры получили подробную информацию о нарушении врагом перемирия, рассказал Кулеба.

"Самое важно, что мы донесли правду, что произошло на Донбассе. Кто сорвал режим прекращения огня.

Хочу подчеркнуть - мы абсолютно сохраняем поддержку международного сообщества в этой ситуации. Которое поддерживает нас в том, что прекращение огня должно продолжаться и мы должны искать дипломатический путь урегулирования и деоккупации наших территорий", - заявил министр.

Также Кулеба рассказал, что российский министр иностранных дел избегает разговора.

"Сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленная. Но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров "срочно отбыл в командировку" и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию", - сказал Кулеба.

На Донбассе 6 сентября на 42-й день режима прекращения огня российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере 3 обстрела, во время которых 1 украинский воин погиб.