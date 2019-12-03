Кулеба рассказал о документе, который подпишут участники нормандского саммита

Документ, который подпишут участники нормандского саммита, является сугубо политическим - Кулеба. Фото: УНИАН

Документ, который подпишут участники нормандского саммита не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

"Коммюнике является политическим документом. Не будет идти речь о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Сейчас коммюнике очень дипломатично. Этот документ, который не содержит супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он также подтвердил, что по результатам нормандской встречи, подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

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"Это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое затем еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", - добавил он.

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.