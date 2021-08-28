Кулеба рассказал о "безумных проблемах" с эвакуацией украинцев

Кулеба рассказал об эвакуации украинцев. Фото: Facebook/Василий Серватюк

Каждый вылет эвакуационного борту, который направляли в Афганистан за гражданами Украины, сопровождался "бешеными проблемами".

В частности, одна частная компания решила улететь без украинцев, но со своими родственниками на борту, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Украина договорилась с частной компанией, чтобы и вывезла граждан Украины из Кабула. Однако компания решила нарушить договоренности и забрала из Афганистана с десяток членов своих семей.

"Мы развернули их самолет на полпути к Украине, сказали: "Без граждан Украины мы вас принять не сможем"", ㅡ сказал глава МИД.

В аэропорту была очень сложная ситуация с безопасностью, особенно из-за скопления людей у ​​ворот, добавил Кулеба. Офицерам ГУР, которые летели в Афганистан военным самолетом, приходилось просто за шиворот хватать граждан Украины и извлекать из толпы, чтобы они могли попасть на борт.

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Однако другие люди прорывались на самолет. Люди, которые хотят вылететь куда-нибудь любым самолетом, видят какое-то движение и начинают штурмовать этот самолет. Дошло до того, что стюарды вынуждены были изнутри закрывать двери, просто чтобы не допустить эту волну людей внутрь", ㅡ рассказал Кулеба.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк заявлял, что на территории Афганистана еще находятся более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. Глава МИД отметил, что несмотря на закрытие гражданского сектора аэропорта Кабула эвакуацию украинцев будут продолжать.