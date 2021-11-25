Кулеба прокомментировал снятие санкций с соратников Януковича

Янукович до сих пор находится под санкциями ЕС. Фото: Reuters

Тенденция отмены санкций ЕС в отношении чиновников режима Януковича может продолжиться, если в Украине против этих людей не примут никаких судебных решений.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, сообщает ZN.UA.

"Мы будем работать вместе со стражами порядка, чтобы сохранять санкции для этих лиц.

Но еще раз подчеркну, что ключевое - это судебные решения. Если не будет судебных решений, то санкции снимут", - заявил министр.

МИД уже наладил более тесные отношения с правоохранительными органами, чтобы продвинуться по этому вопросу.

"В начале этой недели состоялось совещание под председательством генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Я ей благодарен за проактивную позицию.

Мы собрались: все правоохранители плюс МИД и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции. Прошлись по всем делам и спискам, увидели, где есть больше перспектив, где меньше. И сейчас колеса государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", - сказал Кулеба.

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Важно, чтобы правоохранительные органы в этом вопросе работали быстро, потому что время истекает, а санкции продолжают отменять, отметил министр.

"Это прежде всего задача для украинских правоохранительных органов и судов. Каждое дело велико и его рассмотрение занимает время в условиях функционирования нашей судебной системы, которая требует реформирования.

Это не однодневное дело, но движение вперед по этому направлению есть", - сказал глава МИД.

24 ноября послы ЕС одобрили исключить из санкционного списка бывшего министра доходов и сборов режима Януковича Александра Клименко. Сейчас в перечне санкций семь бывших чиновников. В 2014 году их было 18 человек.