Кулеба пригласил нового главу МИД Польши в Украину

Дмитрий Кулеба поздравил Збигнева Рау с назначением на должность. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау, во время которой министры обсудили дальнейшее сотрудничество и подтвердили важность "Люблинского треугольника".

Кулеба поздравил Рау с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей. Об этом сообщает пресс служба МИД Украины.

Собеседники также подтвердили важность Люблинского треугольника Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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Как отмечается, Кулеба пригласил польского коллегу посетить Украину с визитом.

В свою очередь, Рау сообщил о убежденность в будущий плодотворному сотрудничеству ради успешного развития украинского-польских отношений. По его словам, разговор с украинским коллегой стала одной из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Биґен прибыл в Киев. В течение 24-27 августа Биґен посещает Вильнюс (Литва), Москву (Россия) и Киев, где встречается с высшими представителями власти, с целью обсуждения круга региональных и международных вопросов. 27 августа он отправится в Вену (Австрия), чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с ргиональною безопасностью и правами человека.