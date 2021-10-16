Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге

В Гааге начался второй раунд дебатов между Украиной и Россией относительно незаконного захвата в 2018 году в Керченском проливе трех украинских судов. Фото: Крым.Реалии

В Гааге начался второй раунд дебатов между Украиной и Россией относительно незаконного захвата в 2018 году в Керченском проливе трех украинских судов.

Украинская сторона на суде в прах разбила русские манипуляции, доказав, что в Кремле последовательно стараются избегать ответственности за содеянное, сообщили на странице МИД Украины в Facebook.

Позицию Украины в Арбитражном суде в Гааге защищала профессиональная юридическая команда Министерства иностранных дел. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал стране-агрессору достойный ответ.

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"Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!". Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", - отметил министр.

Для этого Украина применяет три долгосрочные инструменты для привлечения России к юридической ответственности: "холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, по словам Кулебы.

Кроме этого, глава МИД обратил внимание, что победа Украины в деле по захвату кораблей и взятии в плен наших моряков важна для мира в целом. Ведь будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств того, что нельзя нарушать правила.

Корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" были захвачены в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года во время их перехода из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряков и двое сотрудников СБУ. 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда. 7 сентября 2019 года украинские моряки и работники СБУ вернулись в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина потребует компенсацию за поврежденное имущество. 17 ноября 2019-го из акватории "Генмола" в Керчи в аннексированном Россией Крыму в сопровождении российской береговой охраны вывели три украинские военные суда, захваченные за год до того. 20 ноября судна прибыли в порт Очакова.