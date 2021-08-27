Кулеба отреагировал на "недружественное" заявление президента Эстонии

Кулеба возмутился словам президента Эстонии. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится 20 лет.

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет для ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал до этого и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло во время интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал Кулеба в эфире канала "Украина 24".

Украина уже передала свое возмущение этими словами в эстонский МИД.

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"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, к послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в ЕС. "Вступление в ЕС имеет кучу условий ... Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - сказала Кальюлайд "Европейской правде".