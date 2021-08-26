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Кулеба остро ответил Лаврову: "Мы были на своей земле тысячу лет, и остаемся"

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Кулеба остро ответил Лаврову: &quot;Мы были на своей земле тысячу лет, и остаемся&quot;
Кулеба подчеркнул, что попытки Москвы как исторической периферии называться центром не новы. Фото: "Укрифнорм"

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал нервными комментарии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ответ на решение президента Владимира Зеленского ввести День Украинской Государственности в День Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба назвал реакцию России "чрезвычайно нервной".

"Для людей со здравым смыслом и пониманием истории комментарии министра иностранных дел Сергея Лаврова по указу президента Украины и по украинской истории неуместны, исторически некорректны. Обидно видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов", - сказал Кулеба.

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Добавил: "Российские коллеги! Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, блюда, культуру. Украина была, есть и будет. Указ президента просто зафиксировал этот факт".

Кулеба подчеркнул, что попытки Москвы как исторической периферии называться центром не новы. "Есть один Киев. И это украинский Киев, столица украинского государства, который был изначально столицей древней Руси. Это наша история и прошлое. Наше настоящее и будущее", - заявил Кулеба.

Президент Зеленский своим решением восстановил историческую справедливость - определил праздновать День Украинской Государственности в День Крещения Украины-Руси, 28 июля, отметил Кулеба.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Украинской Государственности.

Лавров заявил, что Украина якобы собралась "приватизировать День Крещения Руси".

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