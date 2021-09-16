Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского

Разговор главы государства с главой МИД был непродолжительным. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прервал брифинг из-за телефонного звонка президента Владимира Зеленского.

Произошло это в четверг, 16 сентября, во время еженедельного брифинга главы МИД.

Кулеба извинился перед журналистами и попросил приостановить трансляцию, объяснив, что ему звонит президент.

"Мне президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию", - сказал Кулеба.

Разговор министра с президентом длился недолго. Через несколько минут брифинг восстановили.

"Очень извиняюсь, но было пару рабочих вопросов, которые надо было обсудить", - сказал Кулеба после разговора с Зеленским.

Президент Эстонии Керсті Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в ЕС. О "20 годах работы" она заявила в интервью в августе. Также Кальюлайд назвала одно из главных условий вступления Украины в НАТО: завершение войны на Донбассе и возврат Крыма.