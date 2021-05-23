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Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из сектора Газа

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Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из сектора Газа
Дипломаты обсуждали ряд актуальных вопросов. Фото: ua.news

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самех Шукри.

Стороны обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа через Египет, сообщает МИД Украины.

Самех Шукри заверил, что власти Египта осознают актуальность запроса Украины на эвакуацию и прилагают все усилия для ее реализации.

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Также собеседники рассмотрели ряд других вопросов двусторонних отношений и договорились об обмене высокими визитами.

"Глава египетской дипломатии проинформировал о шагах, которые власти Египта осуществляет для обеспечения безопасности иностранных туристов во время пандемии.

Кулеба отметил, что Египет всегда был и остается комфортным направлением для отдыха граждан Украины и украинское правительство и в дальнейшем будет приветствовать увеличение количества украинских туристов в Египте", - добавили в МИД.

В Секторе Газа оценочно проживают 1,6 тыс. украинцев. Это преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей.

Ранее украинские дипломаты объяснили гражданам Украины, которые нуждаются в помощи по возвращению домой из Сектора Газа, они должны обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной администрации по телефону: 9(7259) 969 95 61 или на электронную почту [email protected]

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