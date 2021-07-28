Кулеба объяснил, почему Украина собирает для Литвы колючую проволоку

Колючая проволока нужна Литве для границы с Беларусью. Фото: volynnews.com

Решение о передаче Литве гуманитарной помощи, в частности в виде колючей проволоки, объяснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он написал на Facebook.

Пост появился 28 июля вскоре после заседания Кабмина, на котором правительство одобрило проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литве.

"Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи. Литва столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Александр Лукашенко решил "отомстить" Литве за жесткую позицию в отношении себя. Провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси", - объяснил министр иностранных дел.

Кулеба очертил масштаб проблемы: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержали 2839 нелегальных мигрантов, что превышает прошлогодний показатель в 35 раз.

"Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям, и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", - написал Кулеба.

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По его словам, конкретные объемы прорабатываются по дипломатическим каналам с литовской стороной, потому что есть технические нюансы.

"Символично, что это произошло именно в первую годовщину основания Люблинского треугольника. Мы с Литвой союзники и друзья не на словах, а в реальных делах. Мы всегда будем стоять рядом друг с другом в успехах и сложных ситуациях", - добавил дипломат.

28 июля Служба охраны государственной границы Литвы сообщила о рекордном числе задержанных мигрантов, которые нелегально пересекли литовскую границу с Беларусью. За сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году. Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. 12 стран ЕС отправили гуманитарную помощь Литве для мигрантов из Беларуси.