Кулеба объяснил действие указа о комментировании внешней политики

Кулеба объяснил, что внешнюю политику могут комментировать уполномоченные люди. Фото: Reuters

Вопросы внешней политики смогут комментировать разные люди, уполномоченные на это.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Комментировать, выступать с разъяснениями по внешней политике могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или пресс-секретарь МИД не могут давать комментарии - это искажение реальности", - указал он.

Он пояснил, что новый указ должен установить цивилизованный порядок во внешней политике и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Важно, что именно в наш профессиональный праздник удалось добиться возобновления режима прекращения огня. И еще более важно, что сегодня Владимир Зеленский подписал указ о координирующей роли МИД во внешней политике", - указал он.

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В первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на трех человек возложена ответственность официальных заявлений от имени государства.

С официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и инициативам международного характера теперь могут выступать только президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский издал 22 декабря.