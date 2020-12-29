Кулеба назвал российскую вакцину от Covid-19 гибридным оружием

Российская вакцина является гибридным оружием России против Украины. Фото: Украинская правда

Российскую вакцину Sputnik V против коронавируса нужно рассматривать как гибридное оружие страны-агрессора против Украины.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью газете "День".

О поставках этого препарата не может быть и речи, отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более половины россиян не хотят делать прививки российской вакциной

Министр считает, что вопрос вакцины в целом является классическим примером гибридных возможностей. В то же время существует несколько его измерений.

Украина может заказать вакцину классическим путем получения таких препаратов или доступа к ним через систему COVAX. Также можно напрямую договориться с отдельными поставщиками-производителями. То есть обратиться к государствам, которые зарезервировали для себя вакцину с большим запасом доз, попросить их дать небольшую долю Украине "с расчетом на то, что они все равно пополнят свои запасы".

"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о ней, то это гибридное оружие России против Украины", - добавил Кулеба.

В РФ начали вакцинировать граждан от Covid-19 вакциной собственной разработки Sputnik V. Бюджетники жалуются, что их заставляют делать прививки под страхом увольнения, тогда как добровольцы рассказывают о побочных эффектах.