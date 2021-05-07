Кулеба назвал ключевые моменты, в которых США поддержали Украину

Политики пообщались также о Донбассе, Крыме и безопасности Черного моря. Фото: Reuters

США поддерживают реформы, которые ведутся президентом Владимиром Зеленским, и выступают на стороне Украины в переговорах с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть". Во время его общения с госсекретарем США Энтони Блинкеном удалось обсудить три важнейших момента, которые являются позитивным сигналом для украинцев.

"Во-первых, он заверил, что никаких договоренностей по Украине без самой Украины США никогда не будут делать, и мы должны быть в этом абсолютно уверены. Во-вторых, мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства по Минску и не наращивала агрессию. Это был предметный разговор. Но поскольку это сфера конфиденциальной дипломатии, я не буду вдаваться в детали. Во-третьих, Блинкен привез четкий сигнал о том, что президент Байден и новая администрация признают успехи в реформах в Украине и готовы помогать в их продолжении", - сказал Кулеба.

Политики общались также о Донбассе, Крыме и безопасности Черного моря.

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Блинкен считает "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Зеленским и другими представителями украинской власти.