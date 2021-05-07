Блинкен поделился впечатлениями от визита в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти.
США неуклонно готовы к сотрудничеству с Украиной. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
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"Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - подчеркнул Блинкен.
Коррупция является огромной угрозой для демократической Украины, считает Энтони Блинкен. В частности, Россия использует коррупцию как инструмент для подрыва украинского суверенитета.
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