Блинкен поделился впечатлениями от визита в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти.

США неуклонно готовы к сотрудничеству с Украиной. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Автор: twitter.com/SecBlinken Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 мая посетил Украину

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"Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - подчеркнул Блинкен.

Коррупция является огромной угрозой для демократической Украины, считает Энтони Блинкен. В частности, Россия использует коррупцию как инструмент для подрыва украинского суверенитета.