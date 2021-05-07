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пятница, 07 мая 2021 07:03

Блинкен поделился впечатлениями от визита в Украину

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти.

США неуклонно готовы к сотрудничеству с Украиной. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Автор: twitter.com/SecBlinken
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 мая посетил Украину

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"Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - подчеркнул Блинкен.

Коррупция является огромной угрозой для демократической Украины, считает Энтони Блинкен. В частности, Россия использует коррупцию как инструмент для подрыва украинского суверенитета.

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Дата
07
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