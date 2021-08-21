Кулеба и Нуланд договорились сотрудничать для дальнейшей эвакуации украинцев из Афганистана

Собеседники также обсудили подготовку к визиту Зеленского в США. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с замгосударственного секретаря США Викторией Нуланд по поводу эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

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Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным.

21 августа из столицы Афганистана Кабул вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. На его борту - эвакуированные лица.