Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом

Фото: Александра Гончарова, корреспондента "Апострофа"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась на сегодняшнее заседание в Верховную Раду с собранными в замечательную прическу кудрями и в стильном черно-белом наряде.

Тимошенко остановила выбор на эффектной белой блузке с серебристыми запонками и ​​на черной юбке, украшенной стильным принтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко заняла дочери 112 млн

Дополнила свой образ лидер "Батькивщины" очками в черной оправе и сапогами на высоких каблуках.

Юлия Тимошенко имеет более $5 млн наличными. Лидер политической партии "Батькивщина" в 2020 году заработала более 462 тыс. грн.