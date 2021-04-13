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вторник, 13 апреля 2021 20:49

Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
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Юлия Тимошенко
Фото: Александра Гончарова, корреспондента "Апострофа"
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась на сегодняшнее заседание в Верховную Раду с собранными в замечательную прическу кудрями и в стильном черно-белом наряде.

Тимошенко остановила выбор на эффектной белой блузке с серебристыми запонками и ​​на черной юбке, украшенной стильным принтом.

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Дополнила свой образ лидер "Батькивщины" очками в черной оправе и сапогами на высоких каблуках.

Юлия Тимошенко имеет более $5 млн наличными. Лидер политической партии "Батькивщина" в 2020 году заработала более 462 тыс. грн.

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