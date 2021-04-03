Тимошенко сохраняет более $5 млн наличными - сколько зарабатывает депутат

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1188
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 468
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 189
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 567
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1116
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 621
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1035
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Фото
Все фото
15
3
5
4
6
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Видео
Все видео
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1188
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 171
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1044
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 864
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 315
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 504
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 18:14

Тимошенко сохраняет более $5 млн наличными - сколько зарабатывает депутат

  Комментировать
Тимошенко сохраняет более $5 млн наличными - сколько зарабатывает депутат
В собственности нардепки находится несколько земельных участков и дом в Козине. Фото: pinterest.com

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2020 году заработала более 462 тыс. грн.

Доход получила в качестве зарплаты за официальным местом работы в должности нардепа, говорится в декларации Тимошенко на сайте НАПК.

Также она получила деньги аппарата Совета - 255 тыс. грн. Их выделили на выполнение депутатских полномочий. Ее муж получил более 326 тыс иностранного дохода. Семья получила почти 150 тыс. грн по страховым выплатам и от процентов в банке.

За 2020 год Тимошенко получила из США 148 млн грн. компенсации за ущерб, причиненный политическими репрессиями 2011 - 2014 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко обнародовал свою декларацию

В собственности нардепки находится несколько земельных участков и дом в Козине площадью 588 кв. м. Она указала 3 авто ее мужа Александра - Toyota LC 200 2018 года, ГАЗ 1983 и Audi A 8 2018 года.

Тимошенко сохраняет $5,4 млн, 479 тыс. грн и $456 тыс. наличными, а 54 тыс. грн, €18 тыс. и 780 тыс. грн - на банковских счетах.

Кроме этого, она задекларировала ООО "Леди Ю" и немало драгоценностей: 2 часов мужа, несколько наборов серег с жемчугом, кольцо с драгоценными камнями, подвеска и т.

В собственности председателя Верховного суда Валентины Данишевской находится 2 квартиры. 2020 года она заработала 3,5 млн грн по официальному месту работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимошенко сохраняет более $5 млн наличными - сколько зарабатывает депутат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Женщины забросали чиновника черным перцем

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Англичанин запатентовал кофемолку

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 39915
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 14265
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10575
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 7758
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 5877
Политика
Бывшего судью Чауса похитили - адвокат
Бывшего судью Чауса похитили - адвокат Просмотров: 387
Выборы на 87-м округе: на еще одном участке голосование признали недействительным
Выборы на 87-м округе: на еще одном участке голосование признали недействительным Просмотров: 225
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
 Просмотров: 810
Выборы на 87-м округе: осталось пересчитать голоса на 9 участках
Выборы на 87-м округе: осталось пересчитать голоса на 9 участках Просмотров: 171
"Слугам" дали темники, как комментировать разговор Байдена и Зеленского
"Слугам" дали темники, как комментировать разговор Байдена и Зеленского Просмотров: 531
Больше всего комментируют
13
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
6
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
5
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 6475
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть