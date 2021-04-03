Тимошенко сохраняет более $5 млн наличными - сколько зарабатывает депутат

В собственности нардепки находится несколько земельных участков и дом в Козине. Фото: pinterest.com

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2020 году заработала более 462 тыс. грн.

Доход получила в качестве зарплаты за официальным местом работы в должности нардепа, говорится в декларации Тимошенко на сайте НАПК.

Также она получила деньги аппарата Совета - 255 тыс. грн. Их выделили на выполнение депутатских полномочий. Ее муж получил более 326 тыс иностранного дохода. Семья получила почти 150 тыс. грн по страховым выплатам и от процентов в банке.

За 2020 год Тимошенко получила из США 148 млн грн. компенсации за ущерб, причиненный политическими репрессиями 2011 - 2014 годов.

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В собственности нардепки находится несколько земельных участков и дом в Козине площадью 588 кв. м. Она указала 3 авто ее мужа Александра - Toyota LC 200 2018 года, ГАЗ 1983 и Audi A 8 2018 года.

Тимошенко сохраняет $5,4 млн, 479 тыс. грн и $456 тыс. наличными, а 54 тыс. грн, €18 тыс. и 780 тыс. грн - на банковских счетах.

Кроме этого, она задекларировала ООО "Леди Ю" и немало драгоценностей: 2 часов мужа, несколько наборов серег с жемчугом, кольцо с драгоценными камнями, подвеска и т.

В собственности председателя Верховного суда Валентины Данишевской находится 2 квартиры. 2020 года она заработала 3,5 млн грн по официальному месту работы.