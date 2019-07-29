Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта

Есть несколько резонов для того, чтобы перенести столицу. Но сейчас это не актуально. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сказал политолог и философ Максим Разумный, комментируя озвученные недавно инициативы президента перенести столицу в другой город Украины.

Столицы, как правило, переносят не в кризисные времена, а тогда, когда государство вступает в силу, получает значительные ресурсы и начинает упорядочивать свое пространство. Назарбаев переносил столицу в период расцвета своей власти. А у нас, когда очень неопределенная ситуация политическая, когда очень мало ресурсов в государственной казне, переносить столицу не пора.

Называют сумму в три миллиарда долларов.

Это для начала. Должна еще и вся транспортная инфраструктура быть переориентирована. С другой стороны, это может дать развитие и рабочие места другому региону. Присутствие административных органов власти в крупных городах делает жизнь неудобной.Когда же из города изымается административная составляющая, сразу высвобождается очень много пространства для вложения денег

Какой резон переноса столицы видите?

Казахстан отказался от Алма-Аты в роли столицы, Бразилия - Рио-де-Жанейро, Соединенные Штаты - от Нью-Йорка, так как присутствие административных органов власти в крупных городах делает жизнь неудобной. Не только о кортеже речь. Если город экономически развивается, как тот же Нью-Йорк, публичное пространство становится очень тесным, и его стоимость растет. Когда же из города изымается административная составляющая, сразу высвобождается очень много пространства для вложения денег. Эти все остатки различных церемониалов в определенной степени парализуют жизнь большого города.

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Где бы вы хотели видеть столицу Украины?

Пока что ее не стоит переносить из Киева, потому что столица является одним из государственных символов. В то время, когда еще происходит становление Украины, и многие до сих пор сомневаются в том, что украинский народ имеет право на свою государственность, ориентация на Киев как на столицу необходима. Сейчас сохранять столичный статус Киева - это в значительной степени сохранять независимость украинского государства. Поэтому пока я бы этим не рисковал. Сейчас сохранять столичный статус Киева - это в значительной степени сохранять независимость украинского государства. Поэтому пока я бы этим не рисковал С другой стороны, в 2014 году угроза российского вторжения была очень реальной. Киев, который находится с северо-востока в пределах однодневного танкового марша от границ, был бы в реальной опасности. Выгоднее тогда было бы столице располагаться где-то южнее, чтобы иметь глубину обороны - на южной Киевщине-северной Черкащине, в том краю, где когда-то Богдан Хмельницкий столицы держал.

Или западнее?

Если столицу отодвинуть дальше на Запад, это может привести к отделению украинского востока. А нам нужно все наши земли держать в хорошей коммуникации.

Интервью с Максимом Разумным читайте в журнале Країна.

Идея Владимира Зеленского о переносе президентской администрации с Банковой - правильная. Так считает экс-президент Грузии Саакашвили. "Я считаю, что административный центр вообще нужно перенести из центра Киева в чистое поле в географический центр страны, например, город Шпола Черкасской области. Расходы можно покрыть продажей административных зданий на аукционе, а в долгосрочной перспективе страна выигрывает и финансово и политически. В выигрыше будут и киевляне, в которых частично разгрузится центр города ", - написал Саакашвили на своей странице в" Фейсбук ".