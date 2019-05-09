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четверг, 09 мая 2019 14:09

Путин окрестил Киев российской столицей

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Путин окрестил Киев российской столицей
В своем выступлении упомянул украинские города. Фото: УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Киев давней российской столицей.

Заявил об этом во время его выступления 9 мая по случаю Дня победы над нацизмом, передает ТАСС.

"Победа добывалась отвагой участников обороны древних российских столиц - Киева и Великого Новгорода, бесстрашием защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, безграничной стойкостью жителей блокадного Ленинграда", - сказал российский президент.

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"Сегодня мы видим, как в некоторых странах осознанно искажают события войны, как сводят в кумиры тех, кто, забыв о чести и человеческом достоинстве, прислуживал нацистам, бесстыдно лгут своим детям, предают своих предков", - добавил Путин.

Нардеп из "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский праздновал 9 мая во компании внефракционного коллеги Вадима Рабиновича из партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктора Медведчука. Соответствующие кадры из Харькова показал связан с кумом президента РФ Путина телеканал "112 Украина".

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