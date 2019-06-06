Кучма вступился за Зеленского

Неделю поработал президент, кто-то уже в оппозиции к нему, удивляется Леонид Кучма.

Второй президент Леонид Кучма считает, что перед выборами отдельные политики специально вставляют палки в колеса действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил на брифинге в четверг.

"Давайте не искажать ситуацию. Я понимаю, что сейчас избирательная кампания. Многим хочется поставить власть в неловкое положение. Когда власть как бы говорит понятные вещи, но они кому-то не нравятся.

Когда какой-то большой политик выходит и говорит: "Я в оппозиции к президенту Зеленскому". Неделю поработал президент, он уже в оппозиции к нему. Он (президент. - Gazeta.ua) такой-сякой. Значит, закон о выборах, закрытые списки, мажоритарка, 50 на 50, надо открытые списки. Чего же вы 5 лет сидели, не сделали эти документы?

И таких примеров более чем достаточно", - сказал второй президент.

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