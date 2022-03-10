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четверг, 10 марта 2022 18:20

Спецтема: Война России против Украины

Кучма - России: "Будьте вы прокляты, нацисты"

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Кучма - России: &quot;Будьте вы прокляты, нацисты&quot;
Украина – не россия, сказал Кучма.

Украина побеждает российского врага, и этого не остановить, заявил второй президент Леонид Кучма.

"Украинцы! Родные мои!

Мы всех возрастов и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя – Украинцы.

И я горд быть с вами одного имени.

За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.

Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц.

Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя.

Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов российских нацистов.

Что целую вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, стойкость и сплоченность мирных граждан", - заявил Кучма.

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"Несокрушимость и готовность к самопожертвованию всегда живут в наших сердцах. Просто это как извержение вулкана: трудно разбудить, но сдержать уже невозможно. Никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну.

Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.

Украина - не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся.

Мы уже побеждаем. И это не остановить.

А в адрес рф скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты.

Слава Украине!

Слава Украинцам!", - сказал Кучма.

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок. Более 100 детей получили ранения. Россия устроила геноцид украинцев.

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