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вторник, 08 мая 2018 15:30

Кучма прокомментировал смену антитеррористической операции на ООС

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Кучма прокомментировал смену антитеррористической операции на ООС
Леонид Кучма призвал все силовые структуры быть едиными. Фото: АР

Изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил не влияет на Минский процесс переговоров.

Об этом сказал второй президент Украины и представитель на переговорах Леонид Кучма после брифинга с коллегами 8 мая.

"Будет просто больше порядка. Когда военный человек начнет наводить там порядок. А заниматься надо серьезно. Надо, чтобы все добровольческие батальоны были под одним командованием, чтобы Национальная гвардия и другие формирования были едиными", - отметил Кучма.

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30 апреля на Донбассе завершилась антитеррористическая операция. Ее сменила операция Объединенных сил. Такое изменение формата прописано в законе "О реинтеграции Донбасса".

Согласно документу, в районе конфликта главный теперь Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он руководит силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции привлекаемых "к сдерживанию и отражению российской агрессии в Донецкой и Луганской областях".

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08
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