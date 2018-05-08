Кучма прокомментировал смену антитеррористической операции на ООС

Изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил не влияет на Минский процесс переговоров.
Об этом сказал второй президент Украины и представитель на переговорах Леонид Кучма после брифинга с коллегами 8 мая.
"Будет просто больше порядка. Когда военный человек начнет наводить там порядок. А заниматься надо серьезно. Надо, чтобы все добровольческие батальоны были под одним командованием, чтобы Национальная гвардия и другие формирования были едиными", - отметил Кучма.
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30 апреля на Донбассе завершилась антитеррористическая операция. Ее сменила операция Объединенных сил. Такое изменение формата прописано в законе "О реинтеграции Донбасса".
Согласно документу, в районе конфликта главный теперь Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он руководит силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции привлекаемых "к сдерживанию и отражению российской агрессии в Донецкой и Луганской областях".
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