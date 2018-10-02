Кучма помахал рукой "Минску"

Леонид Кучма выходит из переговоров в Минске. Фото: открытые источники

Второй президент Леонид Кучма завершил работу представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook после встречи группы.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы", - написала она.

Кучма поблагодарил белорусскую сторону за содействие в организации переговорного процесса.

"В свою очередь, Мартин Сайдик от имени группы поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, проявленные во время переговорного процесса в Минске", - сообщила Олифер.

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Минские договоренности были подписаны 12 февраля в столицы Беларуси Контактной группой. В ней Украину представлял второй президент Леонид Кучма, Россию - посол в Украине Михаил Зурабов, также подписи поставили представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и боевики Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Этому предшествовали 16-часовые переговоры президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и российским лидером Владимиром Путиным.