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вторник, 08 мая 2018 17:07

Кучма назвал условия введения миротворцев ООН

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Кучма назвал условия введения миротворцев ООН
Второй президент Леонид Кучма считает, что альтернативы Минским переговорам нет. Фото: 24tv.ua

Экс-президент Украины и представитель украинской стороны в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма считает, что введение миротворцев ООН на Донбасс займет несколько лет, а изменить формат переговоров с "нормандского" или "минского" на "будапештский" - невозможно. Об этом сообщает "Сегодня".

"Это настолько длительная процедура, я не знаю, выдержим ли ее. Только Совет безопасности ООН будет несколько лет, а потом нужно найти деньги, людей, которые сюда приедут. Затем через каждые полгода их нужно менять. Нельзя допустить замораживания конфликта и миротворцев нужно отправить на российско-украинскую границу. Вопрос с Москвой Украине нужно решать с помощью США и Европы, чтобы заставить Кремль вести себя нормально".

Кучма считает, что альтернативы Минским переговорам нет.

"Нынешним переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе нет альтернативы, и количество стран в этих переговорах не повлияет на результат. Если бы президентом США был спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, то у нас бы не было проблем".

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Ранее Леонид Кучма заявил, что изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил не влияет на Минский процесс переговоров.
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вариант с миротворцами нереален, а "минский процесс" нужно заменить... Он пояснил, что позиции России и Украины не совпадают с миссией ООН, а формат переговоров можно перевести в "будапештский" с США, Британией, Китаем , Францией.

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08
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