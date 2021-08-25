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Кучма назвал национальную идею

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Кучма назвал национальную идею
Второй президент провел параллели между нацистским нашествием в прошлом веке и российской агрессией теперь. Фото: пресс-служба Леоніда Кучми.

Национальная идея - это быть нацией, а не населением. Об этом сказал второй президент Леонид Кучма.

По моему мнению, национальную идею не надо формулировать никак. Национальная идея - это не то, что формулируется. Это то, что ощущается нацией и объединяет ее, когда время приходит.

Захотел кто-то отобрать свободу - нация поднялась на сопротивление. Пришел враг захватить землю - нация сплотилась на оборону.

Вот это ощущение того, как надо действовать, всегда безошибочно. Оно в сотни раз ценнее красивой идеи, которую кто-то сформулирует.

Национальная идея уже закодирована в нации, если она действительно нация, а не "население территории". Видимо, национальная идея - это и есть быть нацией, а не населением", - цитирует Кучму "Українська правда"

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"Украина может гордиться своей историей, в которой она столько раз сумела возродиться из пепла, своими людьми, которые способны противостоять гораздо сильнее врагам, и просто тем, что в мире она лучшая. Для меня - точно лучшая", - сказал второй президент.

Также Кучма провел параллели между нацистским нашествием в прошлом веке и российской агрессией теперь.

"Я не думаю, что украинец, который отдал свою жизнь за Родину (защищая ее когда-то от нацистского нашествия, или от уже нового нашествия на Востоке), менее выдающийся, чем известный писатель или ученый.

Я вполне могу предположить, что мы не знаем имени выдающегося украинцев - точнее, у него миллионы имен", - сказал Кучма.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
25
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