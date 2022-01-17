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понедельник, 17 января 2022 21:41

Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
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Семья заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко владеет недвижимостью и автомобилями стоимостью более $1 млн.

Об этом говориться в журналистском расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что в прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило ложные сведения в декларации чиновника.

"Заместитель главы СБУ не указал стоимость двух домов, двух земельных участков и автомобиля. Вскоре результат проверки направили в НАБУ, однако там состава преступления не нашли", - отметили в сюжете.

Фото: bihus.info

По информации расследователей, Горбенко владеет домом в Погребах Броварского района Киевской области. Имение площадью почти в 400 кв. м сейчас может стоить от $350 тыс. Земельный участок под домом Владимиру Горбенко подарила мать еще в 2011 году. Дом появился в 2020-м.

Отмечается, что мать в прошлом году стала владелицей квартиры площадью 60 кв. м в центре Киева по ул. Заньковецкой. Стоимость такой квартиры сейчас стартует от $200 тыс. В том же году женщина приобрела два паркоместа в жилом комплексе на левом берегу Киева.

"Матери Владимира Горбенко 67 лет. Последние 30 лет женщина зарегистрирована как ФЛП с видами деятельности "розничная торговля одеждой и обувью". За почти 10 последних лет женщина заработала в общей сложности 6,5 млн грн и эта сумма выглядит недостаточной для покупки такого количества дорогостоящих объектов недвижимости", - сообщили журналисты.

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Семья Горбенко владеет еще одним домом в частном секторе Киева. Дом и земля под ним записаны на супругу Викторию. Рыночная цена такого объекта сейчас стартует от $250 тыс.

"Официальный доход Виктория Горбенко получает от государственного АО "Укрэксимбанка". В декларации Владимира Горбенко за 2020 год она указала, что получила от банка 263 тыс. грн годовой зарплаты. Виктория является совладелицей компании, занимающейся оптовой торговлей напитков, но дохода от компании женщина не декларировала", – добавили в сюжете.

Старший сын работника СБУ Евгений Горбенко владеет квартирой в Одессе, в жилом комплексе практически на берегу моря. Цена квартиры там начинается от ;100 тыс. Евгений инвестировал в квартиру в 2017 году на старте строительства. Если верить объявлению поиск работы, Горбенко младший тогда параллельно с учебой в университете работал оператором call-центра.

"Как и большинство украинских семей, Владимир Горбенко с женой и родней при случае помогают детям. Подчеркиваем, что после того, как Горбенко в 2012 году уволился из СБУ по выслуге лет, он работал в частном секторе экономики. В службу Владимир Горбенко вернулся в 2019 году. За период с 2012 по 2019 годы он сделал сбережения, которые позволяют при необходимости помогать собственным детям", - сообщила пресс-служба СБУ.

По подсчету журналистов, общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Горбенко, сейчас может стоить минимум $930 тыс. Еще примерно $150 тыс. стоит семейный автопарк.

Подробнее - в сюжете:

Карьерный путь Владимира Горбенко в СБУ начался еще в 1994-м. В 2012 году Горбенко покинул службу, работал в сфере безопасности частного сектора, а также в отделе безопасности Укрзализныци. В ноябре 2019-го он был назначен на должность заместителя председателя СБУ Ивана Баканова.

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