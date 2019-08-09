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пятница, 09 августа 2019 08:31

Кто заменит Полторака? Разумков объяснил, почему не называют фамилии кандидатов

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Кто заменит Полторака? Разумков объяснил, почему не называют фамилии кандидатов
Дмитрий Разумков объяснил, почему не озвучивают фамилии кандидатов на пост министра обороны. Фото - Униан

Представители новой власти не озвучивают имена кандидатур на должность руководителя Министерства обороны. Пока во главе ведомства остается Степан Полторак.

Этих людей нужно защищать, поскольку в стране идет война. Об этом рассказал глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти люди все же должны быть защищены", - сказал Разумков, передает BBC News Украина.

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Разумков идентично ответил на вопрос о том, может ли стать вице-спикером в парламенте IX созыва или пятый президент Петр Порошенко, или кум президента страны-оккупанта Виктор Медведчук.

"Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду", - сказал он.

Также политик не стал говорить наверняка, что среди назначений в новую власть точно не будет заместителя главы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова. Он после победы Владимира Зеленского на выборах президента вернулся из РФ в Украину и "мстит" исками как лично Порошенко, так и другим чиновникам прошлой власти.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил оппозиционным партиям выдвинуть кандидатов на должность вице-спикера Верховной Рады. Сопредседатель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заверил, что их фракция не будет выдвигать на должность вице-спикера своего лидера Виктора Медведчука.

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