Кто вы такая? – "Слуга" Тищенко снова отличился

Ресторатор Николай Тищенко попал в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Фото: kp.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов попить воды.

Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения. Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства.

"Попейте водички, вам полезно", - сказал Тищенко.

Культенко заявил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

Журналистка объяснила, что общественность обвиняет "слуг народа" в том, что они не читают законопроектов, за которые голосуют. Поэтому она проверяет.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?" - возмутился Тищенко.

"Слуги народу" Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

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29 августа Верховая Рада утвердила новый состав кабинета министров. Это было первое заседание новоизбранного парламента, в котором большинство - представители "Слуги народа". Они формируют монокоалицию. Журналисты много раз спрашивали представителей президентской партии имя того или иного министра, которого они назначили. Ответ могли дать не все.