Кто возглавит новую ЦИК: СМИ назвали имена

Назвали претендентов на главу ЦИК. Фото: УНІАН

На должность председателя Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко.

Об этом пишет "РБК-Україна", ссылаясь на источники.

Это действующие нардепы от "Слуги народа", которых фракция может предложить на должности в комиссию. При этом, Кальченко имеет высокие шансы возглавить ЦИК.

"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, у Галайчука Вадима, видят ли они себя в ЦИК. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", - сказал заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "СН" Александр Качура.

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Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 16 членов. Они проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.