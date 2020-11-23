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понедельник, 23 ноября 2020 10:25

Кто станет новым госсекретарем США

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Кто станет новым госсекретарем США
Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: reuters.com

Новоизбранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на должность госсекретаря.

Байден планирует назначить своего советника по вопросам международной политики Энтони Блинкена, сообщает ВВС.

Блинкен более 20 лет является соратником Байдена. При президентстве Барака Обамы его повысили до заместителя госсекретаря.

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Будущий госсекретарь известный как сторонник глобальных альянсов и союзнических отношений.

Ожидается, что он возобновит имидж США как надежного союзника и вернет страну к международным соглашениям, в частности направленным на противостояние Китаю, пишет New York Times.

3 ноября в Соединенных Штатах прошли выборы президента. Джо Байден победил действующего президента Дональда Трампа и стал новым главой государства. Он получил 306 голосов выборщиков.

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