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пятница, 27 сентября 2019 20:32

"Кто следующая Гандзюк": активисты оставили послание президенту

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Под Офисом президента Владимира Зеленского активисты черными и красными баллончиками написали "Кто следующая Гандзюк".

Вокруг надписи расставили свечи. Изображение нанести за несколько минут. Об этом сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

  Фото: Gazeta.ua
Фото: Gazeta.ua

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  Фото: Gazeta.ua
Фото: Gazeta.ua

Под Офисом президента Владимира Зеленского в пятницу, 27 сентября, собрались до сотни граждан с требованием расследовать нападения на активистов. Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк".

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