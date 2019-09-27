"Кто следующая Гандзюк": активисты оставили послание президенту

Под Офисом президента Владимира Зеленского активисты черными и красными баллончиками написали "Кто следующая Гандзюк".

Вокруг надписи расставили свечи. Изображение нанести за несколько минут. Об этом сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Фото: Gazeta.ua

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Фото: Gazeta.ua

Под Офисом президента Владимира Зеленского в пятницу, 27 сентября, собрались до сотни граждан с требованием расследовать нападения на активистов. Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк".