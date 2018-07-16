Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко

Тайная встреча Порошенко и Сытника бросает тени и на руководителя НАБУ, и на само бюро. Фото: ZIK

Тайная встреча президента Петра Порошенко и руководителя НАБУ Артема Сытника бросает тень и на самого Сытника, и на Нацагентство. У общества должны возникнуть вопросы о беспристрастности НАБУ. Порошенко доказал, что поставил руководителем ведомства своего человека.

Gazeta.ua узнала, имеют ли влияние ночные гостины Сытника у президента на работу бюро.

Петр Олещук, политолог

"Руководитель Национального антикоррупционного бюро должен демонстрировать свою беспристрастность. Не может входить в личный контакт с высшим руководством государства. Его работа - способствовать искоренению коррупции. Перевод этих отношений на личную плоскость создает конфликт интересов и эффект политического влияния, хотя это противоречит основным задачам НАБУ.

Ненормально ходить на такие встречи и тем более скрывать их. Никаких вопросов не было бы, если бы они общались публично. Сейчас это напоминает шпионский боевик. Из-за такой тайны у общества может возникнуть мысль, что они что-то скрывают. Это бросает тень и на Сытника, и на само НАБУ. Они должны находиться вне подозрений. Вопросы рабочих обязанностей должны решаться в рабочем кабинете. Нацагентство должно работать при любой власти. А не ориентироваться на нее.

Эта ситуация может негативно повлиять на авторитет НАБУ. Оно не продемонстрировало вопиющую эффективность. Сытник не показал эффективности работы, не смог довести дела до суда. Теперь появились вопросы о независимости и беспристрастности. Хотя единственное, что они имеют, - авторитет и идеология органа, который должен изменить систему, но через некоторое время. Это основной капитал. По нему нанесли удар".

Игорь Лосев, философ

"Кто станет руководителем НАБУ зависело во многом от президента. Среди претендентов был юрист Николай Серый. Человек авторитетный и серьезный. Но появился никому неизвестный Сытник. Он вполне устраивал Порошенко. Ничего удивительного в ночных встречах нет.

Борьба с коррупцией - это представление с клоунами, шутами и трагиками. Высшая власть является главным источником коррупции. Она никогда не допустит, чтобы была настоящая борьба. Максимум - смогут ударить на самых низах по недругах власти. По тем, кто нарушил правила договорняков. Тотальной борьбы они боятся.

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Не будут же они побеждать самих себя? Олигархическая власть - это несколько улучшенные Янукович и Кучма. Но они все из одного олигархического и антидемократического гнездышка. За ними стоят кражи, приватизации государственной земли и предприятий. Сейчас не работает прокуратура, суды, работают только договорняки и взятки. Только новая власть сможет это почистить ".

Ранее программа "Схемы" сообщила, что ночью 26 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ездил в гости к президенту Петра Порошенко в частный дом в Козине. Сам Сытник утверждает, что дома у Порошенко обсуждали создание Антикоррупционного суда. В тот же вечер у дома президента находилась машина нардепа Александра Грановского.