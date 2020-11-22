Кто победил на выборах мэра Львова: данные экзит-полов

Мэром Львова остается Садовый - экзит-пол. Фото: Facebook

В воскресенье, 22 ноября, в 20.00 в Украине завершился второй тур местных выборов-2020 в нескольких городах.

На повторном голосовании в Львове, по данным экзит-полов, победил Андрей Садовый. О результатах опроса на выходе с избирательных участков по состоянию на 19.00 сообщили в эфире агентства zaxid.net.

Сообщается, что действующий мэр Андрей Садовый набрал 62,3% голосов, а его оппонент народный депутат Украины Олег Синютка - 37,7% голосов.

Действующего мэра Сум Александра Лысенко переизбрали в должности. Он победил во втором туре выборов.