"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"

Фото: скрин из видео

В сети появилось видео с тренинга депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце. Под музыку из юмористического сериала "Деревня дураков". будущие народные избранники скачут на одной ноге.

Видео опубликовал журналист Влад Антонов в Facebook.

"Между тем в Трускавце слуги народа учатся управлять страной", - подписал он видео.

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С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце проходит интенсивное обучение будущих народных депутатов от "Слуги народа". Их в Верховной Раде будет 254. Тренинг проводит Киевская школа экономики.