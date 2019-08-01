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четверг, 01 августа 2019 11:51

"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"

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&quot;Кто не скачет, тот...&quot;: появилось смешное видео с тренинга &quot;слуг народа&quot;
Фото: скрин из видео

В сети появилось видео с тренинга депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце. Под музыку из юмористического сериала "Деревня дураков". будущие народные избранники скачут на одной ноге.

Видео опубликовал журналист Влад Антонов в Facebook.

"Между тем в Трускавце слуги народа учатся управлять страной", - подписал он видео.

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С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце проходит интенсивное обучение будущих народных депутатов от "Слуги народа". Их в Верховной Раде будет 254. Тренинг проводит Киевская школа экономики.

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