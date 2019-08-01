"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"

В сети появилось видео с тренинга депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце. Под музыку из юмористического сериала "Деревня дураков". будущие народные избранники скачут на одной ноге.
Видео опубликовал журналист Влад Антонов в Facebook.
"Между тем в Трускавце слуги народа учатся управлять страной", - подписал он видео.
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С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце проходит интенсивное обучение будущих народных депутатов от "Слуги народа". Их в Верховной Раде будет 254. Тренинг проводит Киевская школа экономики.
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