"Кто настоящий друг": посол Украины призвал Германию предоставить оружие

Мельник сказал, что у украинцев есть "священное право на самооборону". Фото: "Радио Свобода"

Посол Украины Андрей Мельник в Германии призвал страну пересмотреть свое решение об отказе предоставлять украинцам оружие.

Об этом сообщает Zeit.

В частности, Мельник обратился к главе МИД Германии Анналене Бербок, которая скоро должна приехать в Украину с визитом.

"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины, кто является настоящим другом", - сказал Мельник.

По словам Мельника, украинцы прекрасно понимают, что коалиционное соглашение нового правительства предусматривает ограничительную политику экспорта вооружений, не позволяющую поставки оружия в кризисные районы.

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"Но этот политический документ – не Библия. И сейчас миру угрожает самая большая опасность огромной войны в центре Европы, самой страшной с 1945 года", - отметил посол.

Мельник сказал, что у украинцев "священное право на самооборону".

Он отметил, что в уголовном законодательстве Германии предусмотрена уголовная ответственность за "неоказание помощи".

"Тот же основной принцип применяется и в межгосударственных отношениях. Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, лично к министру иностранных дел Бербок, срочно помочь Украине необходимым оборонным вооружением. Это морально и гуманно необходимо", - подытожил Мельник.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО. Теперь посол Украины в Берлине призывает новое правительство снять такую ​​блокаду.