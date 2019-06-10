Кто из партий проходит в Раду: свежая социология

Партии Зеленского и Вакарчука проходят в парламент, говорят социологи. Фото: Reuters

Пять партий попадают в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня.

Список политсил, которые преодолевают 5% барьер выглядит так.

1. "Слуга народу" президента Владимира Зеленского - 48, 5% избирателей, которые определились.

2. "Опозиційна платформа – "За Життя" кума Владимира Путина Виктора Медведчука - 11,8%.

3. "Європейська солідарність" Петра Порошенка - 8,1%.

4. "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 7,8%.

5. "Голос" Святослава Вакарчука - 5,6%.

Не преодолевают необходимые 5% "Сила і честь" - 3,8%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,9%, ВО "Свобода" - 1,9% та "Громадянська позиція" - 1,8%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Наші" - 0,7%, "Відродження" - 0,6%, "Обєднання "Самопоміч" - 0,6%, "Українська стратегія" - 0,5%, "Національний корпус" - 0,4%.

Социологи опросили 2021 респондента всех областей кроме оккупированных Россией отдельных районов Донетчины и Луганщины и полуострова Крым.

Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - до 10%, 1,4% - до 5%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.