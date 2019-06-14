Кто ходит на Банковую к президенту

Журналисты увидели много гостей на Банковой. Фото: radiosvoboda.org

Через неделю после инаугурации Владимира Зеленского в Администрации президента побывали представители антикоррупционных органов, телевизионщики и друзья из студии "Квартал 95".

Об этом сообщают журналисты Bihus.info

24 мая с Администрации вышел ведущий и генеральный продюсер телеканала "NewsOne" Василий Голованов. По его словам, он посетил офис нового президента "по личным вопросам".

29 мая по АП пришли председатель правления НСТУ (UA: Первый) Зураб Аласания и гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.

Аласания пришел на встречу с заместителем главы АП Кириллом Тимошенко - поговорить о дальнейшей работе и финансировании канала.

Александр Ткаченко говорить, к кому он идет, отказался. А 9 июня он оказался в первой десятке списка партии Зеленского "Слуга народу".

Посетили Администрацию президента и и экс-коллеги Зеленского из Студии "Квартал 95" - актеры Юрий Корявченков и Мика Фаталов.

28 мая на встрече президента с представителями МВФ приходили первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, экс-министр финансов Александр Данилюк и исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко. В тот же день Данилюк стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны, а Устенко - советником Зеленского.

Приходили к АП и неофициальные представители команды президента: экс-министр экономического развития Абромавичюс и нардеп Сергей Лещенко. 12 июня Абромавичус стал членом Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

24 мая "на рабочее совещание" пришел глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. За 4 дня до того глава силового ведомства подал в отставку, но затем ушел в отпуск - его обязанности выполняет назначенец Зеленского как заместитель председателя СБУ Иван Баканов.

7 июня по АП посетил директор НАБУ Артем Сытник. По его словам, на встречу с Русланом Рябошапкой: обсудить нюансы закона "О Высшем антикоррупционном суде", мол, чтобы дела топ-чиновников "читались не по полтора года, а через несколько дней или недель".

За 20 минут после его визита на Банковую пришла новоизбранный председатель Антикоррупционного суда, однако объяснять журналистам цель своего визита Елена Танасевич не стала.

29 мая на встрече с Андреем Богданом пришел экс-советник президента Порошенко Игорь Уманский. Он рассказал журналистам, что говорил с Богданом на получение должности.

Около 21:00 в АП заезжал нардеп от "Народний фронт" Павел Унгурян. Сказал, что пришел пригласить работников Администрации президента на Национальный молитвенный завтрак.

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20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.