КСУ возобновляет работу

КСУ планирует провести три заседания. Фото: radiosvoboda.org

В Конституционном суде Украины, который не собирался уже почти месяц, планируют провести на следующей неделе три заседания - 8-го, 9-го и 10-го декабря.

Об этом говорится на сайте КСУ.

Последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября.

9 ноября Большая палата КСУ отложил рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основное национальное богатство из-за отсутствия кворума. По данным источников, 4 судей, которые не голосовали за скандальное решение о антикоррупционном законодательстве, отказались участвовать в слушаниях Палаты суда.

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Затем КСУ не собирался якобы потому, что в нескольких судей диагностировали или подозревали Covid-19.

Пресс-секретарь КСУ Марьяна Гайовская в комментарии "Украинской правде" не смогла рассказать выздоровели ли судьи КСУ, но подтвердила, что заседания планируют и уже утвердили повестку дня.

На 8-е и 10-е декабря запланировали заседание Палаты КСУ, на 9 декабря - заседание Первого сената Конституционного суда (то есть семи судей из пятнадцати действующих).

Также 8 декабря судьи КСУ планируют:

- продолжить (закрыто) рассмотрение дела по конституционному представлению 142 нардепов относительно официального толкования положения 4 абзаца преамбулы Конституции о "достойных условиях жизни": какие условия жизни человека следует считать достойными, что является их показателем;

- рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов относительно соответствия Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины, касающиеся спецконфискации;

- рассмотреть вопрос о продлении срока вынесения коллегиями судей Первого и Второго сенатов КСУ постановлений об открытии или об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам и конституционным представлением.

10 ноября Конституционный суд Украины не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума. 9 ноября КСУ не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. Судьи заявили о срыве заседания. Ранее Конституционный суд отменил собрание своих судей и провел закрытое заседание по статусу земли. 5 ноября КСУ объявил о перерыве в рассмотрении земельной реформы. Перерыв объявлен в связи с отсутствием кворума.